Io non mi arrendo: la storia vera che ha ispirato la fiction (Di sabato 15 maggio 2021) Io non mi arrendo è una miniserie televisiva che si ispira alla storia vera di Roberto Mancini, l'ispettore che per primo indagò sulla Terra dei Fuochi. Io non mi arrendo è una miniserie televisiva italiana che racconta la vita di Marco Giordano, ispirata alla storia vera del poliziotto Roberto Mancini, morto per un linfoma non-Hodgkin che lo ha colpito a seguito delle indagini sul traffico di rifiuti tossici in Campania nella zona che verrà ribattezzata Terra dei fuochi. Roberto Mancini era un funzionario di polizia che ha sacrificato la propria vita facendo il suo dovere, pur conoscendone i rischi, ovvero indagando per anni sui rifiuti tossici sparsi tra la Campania e il Lazio. Fu il primo ad interessarsi alla questione, scoprendo gli orrori relativi ai veleni … Leggi su movieplayer (Di sabato 15 maggio 2021) Io non miè una miniserie televisiva che si ispira alladi Roberto Mancini, l'ispettore che per primo indagò sulla Terra dei Fuochi. Io non miè una miniserie televisiva italiana che racconta la vita di Marco Giordano, ispirata alladel poliziotto Roberto Mancini, morto per un linfoma non-Hodgkin che lo ha colpito a seguito delle indagini sul traffico di rifiuti tossici in Campania nella zona che verrà ribattezzata Terra dei fuochi. Roberto Mancini era un funzionario di polizia che ha sacrificato la propria vita facendo il suo dovere, pur conoscendone i rischi, ovvero indagando per anni sui rifiuti tossici sparsi tra la Campania e il Lazio. Fu il primo ad interessarsi alla questione, scoprendo gli orrori relativi ai veleni …

Advertising

steronn : @pimpo_sir @MarioXVIL @ghibliwind @ZZiliani @FIGC @AIA_it Se mi dici che espulsione di Bentancur era corretta..mi a… - infoitcultura : Su Rai1 ''Io non mi arrendo'' - infoitcultura : Io non mi arrendo con Beppe Fiorello. La vera storia della Terra dei Fuochi - infoitcultura : Stasera in tv 15 maggio: Io non mi arrendo e Madagascar 3 - infoitcultura : Io non mi arrendo: trama e storia vera della fiction con Beppe Fiorello | LaNostraTv -