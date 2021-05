Investito sul marciapiede da auto pirata, addio al piccolo Gioele: “Gioca con gli angeli” (Di sabato 15 maggio 2021) Si chiamava Gioele Petza e aveva appena 7 anni il bimbo di Cernusco (Lecco) giovedì scorso travolto da un’auto mentre era sul marciapiede. Oggi si sono celebrati i funerali. Tanti i presenti per l’ultimo commosso saluto al piccolo. Travolto da un’auto sul marciapiede, oggi i funerali di Gioele L’incidente risale a giovedì scorso. Gioele deve L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 15 maggio 2021) Si chiamavaPetza e aveva appena 7 anni il bimbo di Cernusco (Lecco) giovedì scorso travolto da un’mentre era sul. Oggi si sono celebrati i funerali. Tanti i presenti per l’ultimo commosso saluto al. Travolto da un’sul, oggi i funerali diL’incidente risale a giovedì scorso.deve L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

