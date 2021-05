Internazionali tennis Roma, Nadal primo finalista (Di sabato 15 maggio 2021) Rafael Nadal è il primo finalista degli Internazionali Bnl d’Italia (terra, montepremi 2.082.960 euro) in corso di svolgimento al Foro Italico. Lo spagnolo, numero 3 del mondo, seconda testa di serie e nove volte vincitore a Roma, sconfigge lo statunitense Reilly Opelka, numero 47 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e 32 minuti. Nadal aspetta il vincente tra il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo e del seeding, e l’azzurro Lorenzo Sonego, numero 33 Atp. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 maggio 2021) Rafaelè ildegliBnl d’Italia (terra, montepremi 2.082.960 euro) in corso di svolgimento al Foro Italico. Lo spagnolo, numero 3 del mondo, seconda testa di serie e nove volte vincitore a, sconfigge lo statunitense Reilly Opelka, numero 47 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e 32 minuti.aspetta il vincente tra il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo e del seeding, e l’azzurro Lorenzo Sonego, numero 33 Atp. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

