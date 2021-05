Internazionali d’Italia 2021: Nadal sfida Opelka in semifinale. Sonego-Rublev e Djokovic-Tsitsipas si giocano gli ultimi due posti (Di sabato 15 maggio 2021) La pioggia di ieri ha stravolto il programma degli Internazionali d’Italia 2021. Rafael Nadal ha conquistato la semifinale dove affronterà lo statunitense Reilly Opelka, la grande sorpresa del torneo in corso di svolgimento al Foro Italico. Il campione spagnolo parte nettamente favorito e per l’americano sarà estremamente complicato riuscire a trovare le chiavi giusti per metterlo in crisi. Per quanto concerne la seconda semifinale degli Internazionali d’Italia 2021 la situazione è abbastanza complessa. A causa della pioggia saranno costretti a tornare in campo Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic che ripartiranno dal 6-4 2-1 tutto in favore del greco. Il numero 5 del mondo avanti anche ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) La pioggia di ieri ha stravolto il programma degli. Rafaelha conquistato ladove affronterà lo statunitense Reilly, la grande sorpresa del torneo in corso di svolgimento al Foro Italico. Il campione spagnolo parte nettamente favorito e per l’americano sarà estremamente complicato riuscire a trovare le chiavi giusti per metterlo in crisi. Per quanto concerne la secondadeglila situazione è abbastanza complessa. A causa della pioggia saranno costretti a tornare in campo Stefanose Novakche ripartiranno dal 6-4 2-1 tutto in favore del greco. Il numero 5 del mondo avanti anche ...

