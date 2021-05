Internazionali di Roma: Lorenzo Sonego vola in semifinale e fa sognare il tennis azzurro (video) (Di sabato 15 maggio 2021) Lorenzo Sonego compie un’altra impresa agli Internazionali Bnl di Roma e dopo aver superato il numero 5 al mondo Dominic Thiem negli ottavi oggi ha superato il numero 7 Andrey Rublev nei quarti di finale, qualificandosi per le semifinali del torneo capitolino. Il tennista piemontese si è imposto in rimonta sul russo con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 in due ore e 34 minuti. Non succedeva dal 2007 che un italiano andasse in finale. LEGGI ANCHE Discarica abusiva a due passi dal Foro Italico. Fratelli d'Italia: "La Regione e il Campidoglio lo sanno?" Stop anche agli Internazionali di tennis di Roma. Il coronavirus ferma i circuiti Atp e Wta Il tennista piemontese, nel quarto rimandato ad oggi per la pioggia di ieri, ha piegato in ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 maggio 2021)compie un’altra impresa agliBnl die dopo aver superato il numero 5 al mondo Dominic Thiem negli ottavi oggi ha superato il numero 7 Andrey Rublev nei quarti di finale, qualificandosi per le semifinali del torneo capitolino. Ilta piemontese si è imposto in rimonta sul russo con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 in due ore e 34 minuti. Non succedeva dal 2007 che un italiano andasse in finale. LEGGI ANCHE Discarica abusiva a due passi dal Foro Italico. Fratelli d'Italia: "La Regione e il Campidoglio lo sanno?" Stop anche aglididi. Il coronavirus ferma i circuiti Atp e Wta Ilta piemontese, nel quarto rimandato ad oggi per la pioggia di ieri, ha piegato in ...

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali Roma Gioia Sonego: 'Un sogno da quando avevo 11 anni. Con Nole voglio godermela' Lorenzo è anche il primo italiano a che raggiunge la semifinale a Roma dopo 14 anni, da quando ci riuscì Filippo Volandri, ora capitano di Davis, nel 2007. Prima di lui e Volandri c'erano riusciti ...

Atp Roma, Sonego - Djokovic in diretta tv: orario delle semifinali Roma, 15 maggio 2021 " Fiato sospeso per le semifinali degli Internazionali di Roma 2021 . Il nostro Lorenzo Sonego in campo per un sogno. Tra lui e la finale dell' Atp di Roma niente meno che il numero uno al mondo, Novak Djokovic. Due imprese consecutive alle ...

Internazionali Tennis Roma 2021, le partite di oggi su Sky Sky Sport Sonego-Djokovic agli Internazionali di Roma: orario TV e dove vedere la partita Sonego-Djokovic è la seconda semifinale degli Internazionali d'Italia, in programma oggi sabato 15 maggio non prima delle 18:30. Il tennista italiano, che lunedì diventerà il numero 28 al mondo, è red ...

Atp Roma, Sonego-Djokovic in diretta tv: orario delle semifinali Internazionali di Roma: due partite in un giorno per il piemontese e per il serbo. Ecco dove vedere il match. Prima Nadal-Opelka ...

