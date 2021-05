Internazionali BNL d’Italia 2021 | i risultati giorno per giorno

Leggi su sportface

(Di sabato 15 maggio 2021) IaggiornatiperdegliBnl. Al Foro Italico si parte nella giornata di sabato 8 maggio con i primi turni di qualificazione. Ilseguente invece scatta il main draw per poi entrare nel vivo nel corso della settimana con i big, da Novak Djokovic a Rafael Nadal, fino ai numerosi azzurri pronti a far sognare Roma. Di seguito tutti gli incontri quotidiani con il risultato al termine. VENERDI’ 13 MAGGIO QUARTI DI FINALE MAIN DRAW MASCHILE Opelka b. Delbonis 7-5 7-6(2) Nadal b. Zverev 6-3 6-4 Djokovic vs Tsitsipas Sonego vs Rublev QUARTI DI FINALE MAIN DRAW FEMMINILE Martic b. Pegula 7-5 6-4 Ka. Pliskova b. Ostapenko 4-6 7-5 7-6(1) Gauff b. Barty 4-6 1-2 ...