Inter | Stellini | «Arbitraggio? Episodi chiari Conte sereno per il futuro»

(Di sabato 15 maggio 2021) Cristianha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match tra Juventus e: le sue dichiarazioni Cristianha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro la Juventus. Le dichiarazioni del vice allenatore dell’. LEGGI LE PAROLE COMPLETE SUNEWS 24CALVARESE – «Noi siamo andati avanti con i nostri festeggiamenti. Per noi era importante venire qua e portare in campo la nostra serenità e voglia di vincere. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, al di là degli. Non dobbiamo discuterli, sono talmenteed evidenti che è inutile commentarli. Sono veramente evidenti. Rimane la gioia di vincere lo scudetto, siamonti della prestazione dei giocatori. Gli ...

Sullo sfondo, resta il rischio legato non tanto alle aperture quanto ai grandi assembramenti , come quello recente in piazza Duomo a Milano in occasione dei festeggiamenti dell'. Esu ......dovuto presentarsi a tv e cronisti dopo il 2 - 1 alla Roma ma ha preferito mandare il suo vice. Antonio Conte si mette la museruola ma cosa c'è dietro i silenzi del tecnico dell'? ...Mister Stellini, vice allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa. MANCANZE - "All'Inter è mancata la stoccata finale, la capaci ...Il vice-allenatore dell'Inter si presenta davanti alle telecamere al posto di Conte: "Episodi chiari, anche inutile commentare..." ...