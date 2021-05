Instagram non funziona a tutti il 15 maggio perché non si aggiorna il feed, richiesta assistenza (Di sabato 15 maggio 2021) Purtroppo Instagram non funziona per tutti gli utenti in questo sabato 15 maggio. Dopo gli indiscutibili problemi di ieri con il rallentamento di determinate funzioni sull’app social, ecco che le anomalie non mancano neppure all’inizio di questo weekend. In particolar modo, i problemi odierni si registrano nella visualizzazione del feed dei contenuti già al primo accesso, dunque non una cosa di poco conto. Come già detto, le difficoltà delle scorse ore riguardavano il rallentamento di determinate operazioni, cosa che di fatto rendeva estremamente difficile se non impossibile proprio l’utilizzo dell’app social. In gran parte, la specifica anomalia sembra essere stata superata in data odierna ma restano i problemi più comuni di mancato aggiornamento del feed dei ... Leggi su optimagazine (Di sabato 15 maggio 2021) Purtroppononpergli utenti in questo sabato 15. Dopo gli indiscutibili problemi di ieri con il rallentamento di determinate funzioni sull’app social, ecco che le anomalie non mancano neppure all’inizio di questo weekend. In particolar modo, i problemi odierni si registrano nella visualizzazione deldei contenuti già al primo accesso, dunque non una cosa di poco conto. Come già detto, le difficoltà delle scorse ore riguardavano il rallentamento di determinate operazioni, cosa che di fatto rendeva estremamente difficile se non impossibile proprio l’utilizzo dell’app social. In gran parte, la specifica anomalia sembra essere stata superata in data odierna ma restano i problemi più comuni di mancatomento deldei ...

