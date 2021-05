Inizia l’open day per Johnson & Johnson. E il Sannio si avvicina a quota 150mila vaccinati (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Avviato presso l’hub vaccinale dell’ex caserma Pepicelli l’open day dedicato al vaccino Johnson & Johnson. Oltre cinquecento le dosi dell’antidoto statunitense messe liberamente a disposizione dei cittadini. Nelle operazioni cominciate alle 10, comunque, è stata assicurata priorità agli over 70 mentre dalle 16 le vaccinazioni riprenderanno per tutti gli altri, sempre nel rispetto della priorità anagrafica. All’ex Caserma dei Carabinieri Pepicelli, presso l’hub vaccinale, mentre proseguono le vaccinazioni dei cittadini sanniti, secondo i programmi ordinari per fascia d’età, questa mattina si è avviato anche l’open day dedicato anche al vaccino Johnson e Johnson. “E’ una nuova sfida” – ha sottolineato il direttore generale dell’Asl Benevento Gennaro Volpe. “In questi giorni raggiungeremo la ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Avviato presso l’hub vaccinale dell’ex caserma Pepicelliday dedicato al vaccino Johnson & Johnson. Oltre cinquecento le dosi dell’antidoto statunitense messe liberamente a disposizione dei cittadini. Nelle operazioni cominciate alle 10, comunque, è stata assicurata priorità agli over 70 mentre dalle 16 le vaccinazioni riprenderanno per tutti gli altri, sempre nel rispetto della priorità anagrafica. All’ex Caserma dei Carabinieri Pepicelli, presso l’hub vaccinale, mentre proseguono le vaccinazioni dei cittadini sanniti, secondo i programmi ordinari per fascia d’età, questa mattina si è avviato ancheday dedicato anche al vaccino Johnson e Johnson. “E’ una nuova sfida” – ha sottolineato il direttore generale dell’Asl Benevento Gennaro Volpe. “In questi giorni raggiungeremo la ...

