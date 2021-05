Influencer e Tik Tok per convincere i 16enni a fare il vaccino (Di sabato 15 maggio 2021) Una campagna di sensibilizzazione sui social, dedicata i giovanissimi, sull'importanza della vaccinazione. Per gli under 20 si useranno Tik Tok con i suoi Influencer mentre per gli under 30, verranno coinvolti... Leggi su feedpress.me (Di sabato 15 maggio 2021) Una campagna di sensibilizzazione sui social, dedicata i giovanissimi, sull'importanza della vaccinazione. Per gli under 20 si useranno Tik Tok con i suoimentre per gli under 30, verranno coinvolti...

Ultime Notizie dalla rete : Influencer Tik Vaccini, presto campagna per 16enni su Tik Tok Una campagna di sensibilizzazione sui social, dedicata i giovanissimi, sull'importanza della vaccinazione. Per gli under 20 si useranno Tik Tok con i suoi influencer mentre per gli under 30, verranno coinvolti i vip di Instagram, Facebook e Twitch. E' questo il progetto a cui sta lavorando il Ministero alle Politiche Giovanili, per ...

