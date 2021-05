IndyCar Series | Indianapolis GP | Rinus VeeKay vince per la prima volta in carriera su Romain Grosjean

(Di sabato 15 maggio 2021) Dopo i primi sigilli inper lo spagnolo Alex Palou e per il messicano Pato O’Ward, l’incorona. L‘olandese dell’Ed Carpenter Racing conquista con una strategia perfetta il GP didavanti al francese, a lungo al comando della quinta corsa del 2021. L’appuntamento che apre il lungo cammino verso l’Indy500 è iniziato con l’ottimo spunto dell’ex pilota di F1, bravo a resistere dalla pole-position agli attacchi dei rivali. Allaimpegnativa staccata non sono mancati i contatti con Conor Daly (Ed Carpenter #20) che ha innescato lacaution di giornata per un problema nell’erba del road cours didopo un contatto con il ...

Advertising

jvasconcelos_of : Romain Grosjean conquista 1ª pole na NTT IndyCar Series -

Ultime Notizie dalla rete : IndyCar Series

... ma Romain Grosjean ha già lasciato il segno sulla storia ultracentenaria appunto dell'Indianapolis Motor Speedway, conquistando la pole position per il quinto appuntamento della, in ...... soprattuto quest'anno, ma a causa delle restrizioni in corso in Ontario (Canada) per la gestione della pandemia di Coronavirus, gli organizzatori della Honda Indy Toronto e della...L'ex pilota di Formula Uno mette a segno a Indianapolis la pole position per il quinto appuntamento stagionale della Indycar Series.A cinque mesi e mezzo dal terribile incidente occorsogli in Bahrain, Romain Grosjean ha ottenuto una straordinaria pole position nel Gran Premio di ...