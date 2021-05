Indycar e la lotta al diabete | una livrea speciale contro la malattia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Indycar lotta

La Gazzetta dello Sport

'Stanchi delle punture?'. Questa è la scritta che compare sulle fiancate della Chevrolet di Conor Daly, del team Ed Carpenter Racing impegnato nella. La domanda è molto meno bizzarra di quanto si potrebbe pensare. Riflette la necessità di trovare cure alternative a chi soffre di diabete, offrendo la possibilità di vivere senza grossi ...La pista corta e lasul filo dei millesimi non hanno premiato il francese. La seconda gara dell'Series scatterà domani alle ore 18.30 . Diretta su DAZN. St. Petersburg, Qualifica Fast ...Prima pole in IndyCar per Romain Grosjean nelle qualifiche dell'Indy GP: 2° Newgarden, solo 16° Dixon, mentre Power commette un altro errore ...Marco Cortesi ?"Non ho mai pensato di correre ad Indianapolis perché pensavo di non essere abbastanza bravo". Così diceva Bobby Unser, venuto a mancare ieri all'età di 84 anni.