Incredibile il royal look dorato della sovrana olandese per i suoi 50 anni Ha sorpreso i fashionisti con un outfit abbagliante | dall' abito alle scarpe passando per un finto arm party di tessuto lungo le braccia tutto nei toni dell' oro

Leggi su iodonna

(Di sabato 15 maggio 2021) Idel 2021 guarda le foto Maxima d’Olanda, Meghan Markle, la regina Elisabetta e Kate Middleton: questa settimana la palma deiva a loro. L’ex attrice di Suits è uscita allo scoperto per il concerto Vax Live con unfirmato Carolina Herrera, mentre Maxima d’Olanda che il 17 maggio compie 50, ha optato per unensemble. Non si dice forse che i 50siano la golden age? Leggi anche ...