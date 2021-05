In Italia somministrate oltre 26 milioni di dosi di vaccino anti-Covid (Di sabato 15 maggio 2021) AGI - Sono 26.485.202 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, l'89.5% del totale di quelle consegnate, che sono finora 29.588.060: nel dettaglio 19.988.280 Pfizer/BioNTech, 2.588.100 Moderna, 6.668.880 Vaxzevria (AstraZeneca) e 342.800 Janssen (J&J). Sono state vaccinate 14.877.599 donne e 11.607.603 uomini. E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 07.14 di oggi. Le persone immunizzate con entrambe le dosi sono 8.282.366 (13,98 % della popolazione). Nel dettaglio sono 2.557 i ?principali punti di somministrazione (inclusi i punti di somministrazione ospedalieri e territoriali; non sono inclusi i punti di somministrazione temporanei). Le categorie che sono state vaccinate sono così ... Leggi su agi (Di sabato 15 maggio 2021) AGI - Sono 26.485.202 ledicontro il-19in, l'89.5% del totale di quelle consegnate, che sono finora 29.588.060: nel dettaglio 19.988.280 Pfizer/BioNTech, 2.588.100 Moderna, 6.668.880 Vaxzevria (AstraZeneca) e 342.800 Janssen (J&J). Sono state vaccinate 14.877.599 donne e 11.607.603 uomini. E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 07.14 di oggi. Le persone immunizzate con entrambe lesono 8.282.366 (13,98 % della popolazione). Nel dettaglio sono 2.557 i ?principali punti di somministrazione (inclusi i punti di somministrazione ospedalieri e territoriali; non sono inclusi i punti di somministrazione temporanei). Le categorie che sono state vaccinate sono così ...

Advertising

sole24ore : ?? L'ultima media mobile a 7 giorni di dosi somministrate ogni giorno in Italia è di 470.496. A questo ritmo entro i… - pietroraffa : ??Superata quota 25 milioni di dosi somministrate in Italia (precisamente 25.092.036) - sulsitodisimone : In Italia somministrate oltre 26 milioni di dosi di vaccino anti-Covid - infoitinterno : In Italia somministrate oltre 26 milioni di dosi di vaccino AGI - VacciniCovidITA : THREAD VACCINAZIONI ITALIA AGGIORNATO AL 2021-05-14 Totale dosi somministrate: 26485202 Totale dosi consegnate: 295… -