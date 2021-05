In Italia oltre 2 milioni di ultrasettantenni stanno ancora aspettando di potersi vaccinare (Di sabato 15 maggio 2021) A partire dal 26 aprile l’Italia ha iniziato, gradualmente, a riaprire. Il 15 maggio il secondo step di riaperture. Ma oltre due milioni di anziani ultrasettantenni stanno ancora aspettando il vaccino. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 6659 unità. Nelle ultime ventiquattro L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 15 maggio 2021) A partire dal 26 aprile l’ha iniziato, gradualmente, a riaprire. Il 15 maggio il secondo step di riaperture. Maduedi anzianiil vaccino. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 6659 unità. Nelle ultime ventiquattro L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

vaticannews_it : #PapaFrancesco: L'#Italia si trova da anni con il numero più basso di nascite in Europa, in quello che sta diventan… - RaiNews : #Vaccini, somministrate in #Italia oltre 26 milioni di dosi - MiC_Italia : Circeo, Grotta Guattari, nuove incredibili scoperte: trovati reperti fossili di altri 9 uomini di #Neanderthal. Olt… - PierMarioPozzi : ??? Oggi, come Presidente Nazionale del @ModaviOnlus , sono intervenuto alla conferenza internazionale “Italia oltre… - GiornoeNotteNew : Covid: oltre 20 morti sospette sotto lente procura Genova – la Gazzetta del Mezzogiorno. GENOVA, 15 MAG – Sono oltr… -