In arrivo il contratto di rioccupazione, come funziona (Di sabato 15 maggio 2021) come funziona il contratto di rioccupazione. La misura dovrebbe essere inserita nel Decreto Sostegni bis. ROMA – Nel prossimo Decreto Sostegni bis dovrebbe essere inserito il contratto di rioccupazione, una misura in sostegno dei lavori che ha come principale obiettivo di scongiurare i licenziamenti. Il blocco, infatti, non dovrebbe essere prolungato dopo la scadenza di fine giugno e il ministro Orlando è al lavoro con il premier Draghi per mantenere i livelli occupazionali e garantire la ripartenza. come funziona il contratto di rioccupazione Il contratto di rioccupazione sarà inserito nel prossimo decreto Sostegni bis. come riferito ...

