Impresa del Leicester: vince la prima FA Cup della sua storia, il Chelsea si deve arrendere (Di sabato 15 maggio 2021) Grandissima Impresa del Leicester che ha vinto la prima FA Cup della sua storia, il successo è arrivato dopo 137 anni. Niente da fare per il Chelsea che si è arreso in finale, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-1 grazie ad un gol realizzato da Tielemans al 63?. Il Leicester non è nuovo a queste imprese, è indimenticabile la vittoria della Premier League nella stagione 2015-2016 con Claudio Ranieri alla guida. Nel finale un'autorete sembrava interrompere il sogno del Leicester, ma un fuorigioco di Chilwell ha annullato tutto. Il Leicester si conferma una grandissima realtà, in grado di togliersi tante altre soddisfazioni.

