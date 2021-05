Ilary Blasi, mazzata tremenda: è accaduto di nuovo (Di sabato 15 maggio 2021) Brutta notizia per la showgirl Ilary Blasi che non si aspettava accadesse di nuovo: ora non resta che incassare il colpo Sono stati da pochi minuti resi noti i dati auditel dei programmi di ieri in tv. Per quel che riguarda il prime time, dopo una ripresa nella puntata precedente, Ilary Blasi deve apprendere di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Brutta notizia per la showgirlche non si aspettava accadesse di: ora non resta che incassare il colpo Sono stati da pochi minuti resi noti i dati auditel dei programmi di ieri in tv. Per quel che riguarda il prime time, dopo una ripresa nella puntata precedente,deve apprendere di L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

fanpage : #isola Si avvera la profezia di Fariba. - Giadahsospesap1 : RT @TV_Italiana: L'#Isola dei Famosi a rischio eliminazione? ?? Continuano gli ascolti bassi per il reality condotto da Ilary Blasi: 16.7%… - TrashGioGio : RT @TV_Italiana: L'#Isola dei Famosi a rischio eliminazione? ?? Continuano gli ascolti bassi per il reality condotto da Ilary Blasi: 16.7%… - TV_Italiana : L'#Isola dei Famosi a rischio eliminazione? ?? Continuano gli ascolti bassi per il reality condotto da Ilary Blasi… - Profilo3Marco : RT @tempoweb: #VeraGemma lascia senza fiato: vestito sexy di pizzo nero ed effetto nudo @giadinagrisu #isoladeifamosi #isola #iltempoquotid… -