Ilary Blasi e Totti, il nuovo gatto si chiama Alfio: su Instagram le foto dello Sphynx (Di sabato 15 maggio 2021) ha presentato ai fan il suo nuovo Alfio su Instagram . Un micio della razza Canadian Sphynx, la stessa della gatta Donna Paola, caratterizzata dall'assenza di pelo sul mantello. I fan hanno accolto ... Leggi su leggo (Di sabato 15 maggio 2021) ha presentato ai fan il suosu. Un micio della razza Canadian, la stessa della gatta Donna Paola, caratterizzata dall'assenza di pelo sul mantello. I fan hanno accolto ...

Advertising

leggoit : Ilary Blasi e Totti, il nuovo gatto si chiama Alfio: su Instagram le foto dello Sphynx - infoitcultura : Un nuovo arrivo in casa Totti: Ilary Blasi 'La famiglia si allarga' - Formatonews - infoitcultura : Ilary Blasi è un disastro, ora è il momento della verità - infoitcultura : Ilary Blasi, cosa è successo? Ai social non sfugge un dettaglio - infoitcultura : Ilary Blasi si è rifatta? le foto della conduttrice del prima e dopo non lasciano dubbi -