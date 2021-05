Il sindaco di New York De Blasio mangia patatine e hamburger in diretta: “Vi piacciono? Ve li offro se vi vaccinate” – Video (Di sabato 15 maggio 2021) Bill De Blasio decide di prendere i suoi cittadini per la gola. Il sindaco di New York, in conferenza stampa, ha mangiato davanti a milioni di persone patatine e hamburger per convincere gli statunitensi a vaccinarsi. “Vi piacciono? Bene, pensate a questi quando vi vaccinate. Se lo fate, ve li offro io (attraverso un voucher, ndr)”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Bill Dedecide di prendere i suoi cittadini per la gola. Ildi New, in conferenza stampa, hato davanti a milioni di personeper convincere gli statunitensi a vaccinarsi. “Vi? Bene, pensate a questi quando vi. Se lo fate, ve liio (attraverso un voucher, ndr)”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

