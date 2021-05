Il Segreto finisce venerdì 28 maggio in prima serata. Nello stesso pomeriggio l’ultima puntata di Daydreamer (Di sabato 15 maggio 2021) Daydreamer Tempo di addii su Canale 5. A breve i telespettatori dovranno salutare sia Puente Viejo, il luogo principale della narrazione de Il Segreto, sia Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir), i protagonisti di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Entrambe le produzioni si congederanno dal piccolo schermo venerdì 28 maggio 2021. Per quanto riguarda Daydreamer, la soap turca giungerà a conclusione alle 16.45. Nell’ultima puntata, dopo varie peripezie, Can e Sanem riusciranno finalmente a diventare marito e moglie e, grazie ad un salto temporale, sarà possibile scoprire che i due innamorati, qualche tempo dopo, sono diventati genitori di tre gemelli: il maschietto Deniz e le piccole Yildiz e Ates. Nello ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 15 maggio 2021)Tempo di addii su Canale 5. A breve i telespettatori dovranno salutare sia Puente Viejo, il luogo principale della narrazione de Il, sia Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir), i protagonisti di– Le Ali del Sogno. Entrambe le produzioni si congederanno dal piccolo schermo282021. Per quanto riguarda, la soap turca giungerà a conclusione alle 16.45. Nel, dopo varie peripezie, Can e Sanem riusciranno finalmente a diventare marito e moglie e, grazie ad un salto temporale, sarà possibile scoprire che i due innamorati, qualche tempo dopo, sono diventati genitori di tre gemelli: il maschietto Deniz e le piccole Yildiz e Ates....

