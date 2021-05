Il sabato dei vip in giro per Milano: da Belen e Cecilia Rodriguez a Filippo Nardi (Di sabato 15 maggio 2021) Il sabato dei vip a Milano, i vip in giro nel capoluogo meneghino: Belen e Cecilia Rodriguez, ma anche Madalina Ghenea, Filippo Nardi in compagnia di una donna bionda misteriosa Il sabato dei vip a Milano, Cecilia Rodriguez in minigonna con la sua inseparabile Aspirina sceglie un pranzo delivery in corso Garibaldi. La giovane sorella di Belen va a spasso con il suo cane mentre il suo uomo, Ignazio Moser è alle prese con la sua avventura in Honduras. Mentre diversa è la scelta della sorella Belen che siede comodamente in un ristorante molto chic in centro a Milano. Un posto all’aperto scortata dai body- guard e cameriere pronti a ... Leggi su 361magazine (Di sabato 15 maggio 2021) Ildei vip a, i vip innel capoluogo meneghino:, ma anche Madalina Ghenea,in compagnia di una donna bionda misteriosa Ildei vip ain minigonna con la sua inseparabile Aspirina sceglie un pranzo delivery in corso Garibaldi. La giovane sorella diva a spasso con il suo cane mentre il suo uomo, Ignazio Moser è alle prese con la sua avventura in Honduras. Mentre diversa è la scelta della sorellache siede comodamente in un ristorante molto chic in centro a. Un posto all’aperto scortata dai body- guard e cameriere pronti a ...

Advertising

cristallodyluna : RT @tripps42: Da sabato ad oggi 137 palestinesi sono stati uccisi dai bombardamenti israeliani, almeno 920 sono i feriti e ci si aspetta ch… - AleSandroBettin : ?? #RunningTime! Buon sabato #Runners! ???? Record personale dei 10k più veloci!?? #IoCorroQui #RunLovers #Running #Run… - pastalsalmon : RT @tripps42: Da sabato ad oggi 137 palestinesi sono stati uccisi dai bombardamenti israeliani, almeno 920 sono i feriti e ci si aspetta ch… - il_piccolo : Tanta commozione, sabato 15 maggio, nella chiesa di San Lorenzo a Ronchi dei Legionari, per l'ultimo saluto a Lucio… - IlBacodaSeta : A Bussolengo si registrano 6 positivi in meno rispetto a ieri, a Castelnuovo del Garda 8 positivi in meno, a Pescan… -