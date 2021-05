Il rover Zhurong atterra su Marte: la Cina per la prima volta sul pianeta rosso (Di sabato 15 maggio 2021) La Cina ha fatto atterrare con successo il suo rover, chiamato «Zhurong», sulla superficie di Marte. E’ la prima volta che un paese asiatico sbarca su Marte, riferisce la tv di Stato CCTV. L’atterraggio... Leggi su feedpress.me (Di sabato 15 maggio 2021) Laha fattore con successo il suo, chiamato «», sulla superficie di. E’ lache un paese asiatico sbarca su, riferisce la tv di Stato CCTV. L’ggio...

