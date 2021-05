Il rover cinese Zhurong è atterrato su Marte | momento storico

Advertising

AmbCina : In arrivo su Marte #Zhurong, il Dio del Fuoco. Dopo tre mesi dal lancio, il #rover cinese #Tianwen1 è pronto per l'… - Corriere : Il rover cinese è sbarcato su Marte: così il «Dio del fuoco» sta esplorando il Pianeta Rosso - Agenzia_Ansa : Il rover cinese Zhurong è atterrato su Marte - Asia - ANSA http://vmcms.ansa.priv/sito/notizie/mondo/asia/2021/05/1… - GiaPettinelli : Il rover cinese Zhurong è atterrato su Marte - Asia - ANSA - zazoomblog : Il rover cinese Zhurong è atterrato su Marte - #rover #cinese #Zhurong #atterrato -

Ultime Notizie dalla rete : rover cinese

Contatto. Il"Zhurong" è atterrato nella notte italiana su Marte . Lo riferisce la tv di Stato CCTV. E' un momento storico perché è la oprima volta che un Paese asiatico centra l'obiettivo dell'...Solo poche ore fa avevamo scritto del possibile atterraggio sulla superficie di Marte delZhurong previsto quando in Italia era circa la 1:11 di notte di Sabato. Come spesso accade, quando si parla di missioni cinesi c'è molta segretezza prima del rilascio delle informazioni ...La sonda ha toccato il Pianeta Rosso. La Cina è il terzo Paese a centrare l'obiettivo dopo Russia e Statio Uniti ...La sonda cinese Tianwen-1 ha toccato la superficie di Marte. Lo riferiscono i media cinesi. Tianwen-1, la prima esplorazione interplanetaria della Cina, ha completato "con successo" le procedure di at ...