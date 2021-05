Il Punto Z chiude | Tommaso Zorzi risponde alle critiche

(Di sabato 15 maggio 2021) L’annuncio della chiusura de “IlZ”, il format sull’Isola dei Famosi condotto da, ha scatenato molte reazioni e anche qualche critica di troppo. L’influencer, dal suo profilo Instagram, si è sfogato contro tutti coloro che non vedevano l’ora di attaccarlo, facendo chiarezza sulla situazione. “IlZ”su Italia 1: il format condotto daandrà in onda esclusivamente in streaming su MediasetPlay. Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

davidemaggio : Il Punto Z chiude su Italia 1 ?? - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Che succede? - hair49gc2 : Era anche troppo evidente che il Punto Z era un fallimento totale, chiude su Italia 1 rimane su Mediaset proprio pe… - Zimo_99 : RT @nick_fatato: chiude il punto z3t4 per bassi ascolti sto a terra - gianceleste : punto Z chiude, flop totale. Cosa ci si doveva aspettare da uno che in tv ha solo la lingua forbita? fare tv e un… -

Ultime Notizie dalla rete : Punto chiude

Sicosì un'esperienza intensa sia daldi vista professionale sia emotivo. Lontani da casa, una stanza d'albergo per riposare, a contatto con colleghi nuovi e istruzioni diverse, immersi ...Le richiesta dei legali della famiglia per questo che i legali dei Trovato Mazza , gli avvocati Eugenio Pini e Girolamo Albanese, avevano sollecitato un incidente probatorio sul, sulla base di ...La figura di Giancarlo Siani, la migrazione, cinema e nuovi media nel quinto episodio in streaming dalle 15 di lunedì 17 maggio. Tra gli ospiti della puntata l'attrice Milena Mancini e il regista Andr ...Al termine di un mese frenetico ed esaltante, culminato con l'aver raggiunto con una vera impresa sportiva i Playoff di Serie B Old Wild West al primo anno in un Campionato Nazionale, da esordienti e ...