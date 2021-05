Il primo Ducato elettrico arriva nel cuore di Milano A testarlo un’azienda salernitana per Gls

(Di sabato 15 maggio 2021) Con il boom del commercio online, il settore logistica è in fase di grande espansione ed evoluzione. Cresce tra gli operatori più importanti la tendenza alla mobilità green, e oggi green vuol dire trasporto. In virtù della partnership con la compagnia di trasporti Gls, da sempre attenta al tema della logistica sostenibile e all’e-mobility, l’azienda milanese Carnico Logistics & Delivery fondata dal Ceo salernitano Nicola Cardillo, sarà la prima azienda in Italia a testare il nuovo E-, ilveicolo di Fiat Professional completamentee interamente progettato insieme ai clienti. L’area individuata per la fase di test del servizioè l’area di riferimento della filiale Gls divia Verne, zona Duomo, che terrà a battesimo questo nuovo tipo di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : primo Ducato

Zerottonove.it

... quando ildi Pama e Piacenza venne cancellato per essere, l'anno successivo, inglobato nel ... lettere e documenti relativi agli acquisti della Duchessa e delMinistro François Guillaume ...... quando ildi Pama e Piacenza venne cancellato per essere, l'anno successivo, inglobato nel ... lettere e documenti relativi agli acquisti della Duchessa e delMinistro Francois Guillaume ...Via al torneo femminile. Tra le azzurre ci sono Giorgi, Paolini e Errani. Le campionesse americane già in città ...Dal Palazzo del Quirinale tornano alla Reggia di Colorno, per una mostra, le preziose porcellane che Luisa Elisabetta di Francia e il consorte Filippo di Borbone utilizzavano per i ricevimenti ducali, ...