Il presunto ritorno di fiamma di Ben Affleck e Jennifer Lopez e gli altri gossip della settimana (Di sabato 15 maggio 2021) Weekend, tempo di ripercorrere i gossip e le storie più appassionanti della settimana appena trascorsa, cosa sarà accaduto nelle vite delle celeb negli ultimi sette giorni? Dalle nuove indiscrezioni degli scommettitori sul nome della figlia di Harry e Meghan (dopo aver puntato su Liz, omaggio alla regina Elisbetta, ora sarebbero orientati su Philippa) alla decisione di Angelina Jolie di stare a casa con i figli. Tutto quello che, forse, avete perso.

esterviola : RT @MGiuliaSerazzi: .@esterviola però diciamocelo il presunto ritorno di Jen e Ben era esattamente ciò di cui avevamo bisogno in questo mom… - MGiuliaSerazzi : .@esterviola però diciamocelo il presunto ritorno di Jen e Ben era esattamente ciò di cui avevamo bisogno in questo… - Gabriel08109971 : @PBerizzi Ormai siamo alla follia. Quelli come te che ogni giorno farneticano su un presunto ritorno al fascismo ap… - ViloAngela : Posso dire la mia da vecchia cinica? Pochi giorni di vacanza con Soleil ed esce l'articolo su Chi in cui si parla d… - MaryMix1999 : RT @mtvitalia: I #Bennifer di nuovo insieme 17 anni dopo essersi lasciati? Quello che si sa finora sul presunto ritorno di fiamma tra Jenni… -