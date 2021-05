Il premier sloveno Janša rischia di far chiudere l’Agenzia stampa di Stato (Di sabato 15 maggio 2021) Pubblicato originariamente su osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Sono 189.000 gli euro raccolti in una settimana: questo il bilancio della campagna lanciata per salvare l’Agenzia di stampa slovena. La STA è senza finanziamenti statali dall’inizio dell’anno. I soldi raccolti serviranno per erogare gli stipendi di maggio. Intanto l’azienda ha chiesto ai giudici di emettere un’ingiunzione di pagamento nei confronti del governo per farsi erogare i due milioni di euro di sovvenzioni che le permettono di funzionare. Per capire cosa sta succedendo bisogna fare qualche passo indietro. I rapporti dei governi di centrodestra – e soprattutto del suo leader Janez Janša – con la stampa sono da sempre difficili. La convinzione è che i mass-media “mainstream” siano in mano al centrosinistra liberale e che nella narrazione che ... Leggi su linkiesta (Di sabato 15 maggio 2021) Pubblicato originariamente su osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Sono 189.000 gli euro raccolti in una settimana: questo il bilancio della campagna lanciata per salvaredislovena. La STA è senza finanziamenti statali dall’inizio dell’anno. I soldi raccolti serviranno per erogare gli stipendi di maggio. Intanto l’azienda ha chiesto ai giudici di emettere un’ingiunzione di pagamento nei confronti del governo per farsi erogare i due milioni di euro di sovvenzioni che le permettono di funzionare. Per capire cosa sta succedendo bisogna fare qualche passo indietro. I rapporti dei governi di centrodestra – e soprattutto del suo leader Janez– con lasono da sempre difficili. La convinzione è che i mass-media “mainstream” siano in mano al centrosinistra liberale e che nella narrazione che ...

Advertising

valeria_frezza : RT @atlanteguerre: Una Grande #Albania, una Grande #Serbia, una #BosniaErzegovina che non esisterebbe più. La tensione nei #Balcani é alta… - 1970Germano : RT @atlanteguerre: Una Grande #Albania, una Grande #Serbia, una #BosniaErzegovina che non esisterebbe più. La tensione nei #Balcani é alta… - Carmela_oltre : RT @atlanteguerre: Una Grande #Albania, una Grande #Serbia, una #BosniaErzegovina che non esisterebbe più. La tensione nei #Balcani é alta… - RomanoAng : RT @atlanteguerre: Una Grande #Albania, una Grande #Serbia, una #BosniaErzegovina che non esisterebbe più. La tensione nei #Balcani é alta… - fabio_tringali : RT @atlanteguerre: Una Grande #Albania, una Grande #Serbia, una #BosniaErzegovina che non esisterebbe più. La tensione nei #Balcani é alta… -

Ultime Notizie dalla rete : premier sloveno Giro d'Italia 2021, ordine d'arrivo e classifica sesta tappa: vince Mader, secondo Bernal Lo sloveno fa un lavoro strepitoso e negli ultimi chilometri cede il passo agli altri tre ...Soler (Movistar Team) +27 Hugh John Carthy (Ef Education - Nippo) +29 Aleksandr Vlasov (Astana - Premier ...

Slovenia: salvare la STA Il premier sloveno bollò immediatamente la cosa come una "vergogna nazionale". Pochi giorni dopo l'Ufficio governativo per le comunicazioni chiese alla STA di fornire tutta una serie di dati, ...

Il premier sloveno Janša rischia di far chiudere l’Agenzia stampa di Stato Linkiesta.it Stabilito il ruolino di marcia della seduta parlamentare Il regolamento della Camera prevede infatti che su esplicita richiesta inoltrata dal parlamento il Presidente della Repubblica deve esprimersi sulla proposta di denuncia costituzionale ai danni del pr ...

I Balcani occidentali e l’eterno gioco dei confini per spazzare via la Bosnia Una Grande Albania, affiancata da una Grande Serbia. Per contrapposizione, una Bosnia Erzegovina che non esisterebbe più. Via, sparita. Non finisce mai di creare tensione la questione Balcani. Da ...

Lofa un lavoro strepitoso e negli ultimi chilometri cede il passo agli altri tre ...Soler (Movistar Team) +27 Hugh John Carthy (Ef Education - Nippo) +29 Aleksandr Vlasov (Astana -...Ilbollò immediatamente la cosa come una "vergogna nazionale". Pochi giorni dopo l'Ufficio governativo per le comunicazioni chiese alla STA di fornire tutta una serie di dati, ...Il regolamento della Camera prevede infatti che su esplicita richiesta inoltrata dal parlamento il Presidente della Repubblica deve esprimersi sulla proposta di denuncia costituzionale ai danni del pr ...Una Grande Albania, affiancata da una Grande Serbia. Per contrapposizione, una Bosnia Erzegovina che non esisterebbe più. Via, sparita. Non finisce mai di creare tensione la questione Balcani. Da ...