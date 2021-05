Il premier Draghi incontra l’inviato Usa per l’ambiente John Kerry: lavorare insieme per ridurre l’inquinamento (Di sabato 15 maggio 2021) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto un incontro con l’inviato speciale del Presidente americano per il clima John Kerry riguardo la collaborazione tra il nostro Paese e gli Stati Uniti per l’ambiente, per contrastare l’emergenza climatica e lavorare alla decarbonizzazione. Emergenza climatica, decarbonizzazione e ambiente al centro dell’incontro che è avvenuto tra il L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 15 maggio 2021) Il Presidente del Consiglio Marioha avuto un incontro conspeciale del Presidente americano per il climariguardo la collaborazione tra il nostro Paese e gli Stati Uniti per, per contrastare l’emergenza climatica ealla decarbonizzazione. Emergenza climatica, decarbonizzazione e ambiente al centro dell’incontro che è avvenuto tra il L'articolo proviene da Consumatore.com.

