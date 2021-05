Il podcast «Divaniamo» | il caso di «Una donna promettente»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 15 maggio 2021) C’è una ragazza lì in fondo. L’avete vista? È quella distesa sul lettino mentre gli altri affollano il bancone per ritirare la consumazione. Ha la pelle imperlata di sudore, i capelli in disordine, gli occhi faticano a restare aperti: di sicuro, ha bevuto troppo. Non sarà troppo difficile avvicinarla, magari offrirle un altro drink, portarla a casa e… beh sì, avete capito. È molto probabile che nella vostra vita abbiate assistito almeno una volta a una scena del genere: un capobranco che si crede tanto furbo e una ragazza, non presentissima a sé stessa, che non capisce bene se quello che ha davanti sia un corteggiatore o qualcuno che vuole approfittarsi di lei. Cosa accadrebbe, però, se quella fanciulla semiaddormentata, con i muscoli intorpiditi e arresi all’alcol, fosse in realtà lucidissima, e aspettasse solo il momento giusto per fermare il ragazzo – eccitato, galvanizzato, inebriato – solo per dirgli: che cosa stai facendo? https://www.youtube.com/watch?v=K8BxDgykZnQ