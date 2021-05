Il piano di Acquaroli | ' Marche ancora in zona gialla ma attenzione dove il Covid è ancora forte' I Comuni che rischiano l' arancione

(Di sabato 15 maggio 2021) ANCONA -in giallo per un'altra settimana, ma alcunicontinuano ad essere tenuti sotto stretta sorveglianza, in attesa della decisione di lunedì sull'eventuale collocazione in...

corriereadriatico.it

... non è ancora stato deciso se l'indice Rt verrà rimodulato oppure direttamente abolito, ma 'in questo momento è un parametro un po' superato - osserva infine il governatore-: non misura il ...Il nuovo coordinatore di Confindustria Centro Adriatico fa il punto sulper la ripartenza del ... 'Quello che chiediamo alla Regione, alla Giunta guidata da Francesco- spiega Fenni - ...ANCONA - Marche in giallo per un’altra settimana, ma alcuni Comuni continuano ad essere tenuti sotto stretta sorveglianza, in attesa della decisione di lunedì ...Saltato il confronto a tre con la Rcf San benedetto, convocato dalla Regione Marche. In ballo 3 milioni da utilizzare per la riconversione ...