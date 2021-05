Il Papa sugli abusi minorili: “Proteggere i bambini dallo sfuttamento sessuale” (Di sabato 15 maggio 2021) “L’abuso sui minori è una sorta di ‘omicidio psicologico’ e in tanti casi una cancellazione dell’infanzia”. E’ il Papa stesso a denunciarlo. “Perciò, la protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale – ricorda Papa Francesco – è un dovere di tutti gli Stati, chiamati a individuare sia i trafficanti sia gli abusatori. In pari tempo, sono quanto mai doverose la denuncia e la prevenzione attuate nei vari ambiti della società: scuola, realtà sportive, ricreative e culturali, comunità religiose, singoli individui. Inoltre, nel campo della tutela dei minori e nella lotta alla pedofilia occorre predisporre interventi specifici per un aiuto efficace alle vittime”. “Su tutti questi fronti – osserva il Pontefice – l’associazione Meter collabora attivamente con organi istituzionali e con diversi settori della ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 15 maggio 2021) “L’abuso sui minori è una sorta di ‘omicidio psicologico’ e in tanti casi una cancellazione dell’infanzia”. E’ ilstesso a denunciarlo. “Perciò, la protezione deicontro lo sfruttamento– ricordaFrancesco – è un dovere di tutti gli Stati, chiamati a individuare sia i trafficanti sia gli abusatori. In pari tempo, sono quanto mai doverose la denuncia e la prevenzione attuate nei vari ambiti della società: scuola, realtà sportive, ricreative e culturali, comunità religiose, singoli individui. Inoltre, nel campo della tutela dei minori e nella lotta alla pedofilia occorre predisporre interventi specifici per un aiuto efficace alle vittime”. “Su tutti questi fronti – osserva il Pontefice – l’associazione Meter collabora attivamente con organi istituzionali e con diversi settori della ...

