Il nuovo canale YouTube di Kate e William (Di sabato 15 maggio 2021) Sono già arrivati a quota tre i video caricati e pubblicati da Kate Middleton e dal principe William sul loro nuovo canale YouTube. Secondo quanto riportato dal quotidiano 'Daily Express', la prima clip dura solo 25 secondi e mostra una raccolta della loro vita, degli impegni reali e alcuni filmati dietro le quinte. Il video include i momenti salienti dell'anno 2020 con la coppia e i loro tre figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis che applaudono sulla soglia di casa durante l'evento 'Clap for Carers'. LEGGI ANCHE –> È nato il terzo Royal Baby figlio di William e Kate Lo scorso 5 maggio la coppia reale aveva annunciato l'apertura del loro canale YouTube pubblicando un teaser su Instagram: «Meglio ...

