Il ministro Patuanelli: “La sostenibilità ha tre pilasti: ambientale, sociale ed economico” (Di sabato 15 maggio 2021) “La sostenibilità deve essere declinata necessariamente in ambientale, sociale ed economica. La vera sfida è trovare le modalità di sviluppo che tengano insieme questi tre aspetti”. Così il ministro Stefano Patuanelli ha aperto la tavola rotonda su Green Deal e Green Recovery che venerdì 14 maggio ha inaugurato l’area tematica dedicata a Imprese e Sviluppo sostenibile all’interno della rassegna Bergamo Next Level, organizzata da Università degli studi di Bergamo e Pro Universitate Bergomensi. Parlando di Bergamo, il ministro ha sottolineato la “grande opportunità per il territorio rappresentata dall’economia circolare che porta ad un incremento sostenibile della produttività” così come la transizione verso l’idrogeno, definito “il vettore energetico del futuro, capace di far guadagnare ... Leggi su bergamonews (Di sabato 15 maggio 2021) “Ladeve essere declinata necessariamente ined economica. La vera sfida è trovare le modalità di sviluppo che tengano insieme questi tre aspetti”. Così ilStefanoha aperto la tavola rotonda su Green Deal e Green Recovery che venerdì 14 maggio ha inaugurato l’area tematica dedicata a Imprese e Sviluppo sostenibile all’interno della rassegna Bergamo Next Level, organizzata da Università degli studi di Bergamo e Pro Universitate Bergomensi. Parlando di Bergamo, ilha sottolineato la “grande opportunità per il territorio rappresentata dall’economia circolare che porta ad un incremento sostenibile della produttività” così come la transizione verso l’idrogeno, definito “il vettore energetico del futuro, capace di far guadagnare ...

