Il Marchese – Roma

(Di domenica 16 maggio 2021) IlVia di Ripetta, 162 – 00186Tel. 06/90218872 Sito Internet: www.il.it Tipologia:na con spunti creativi Prezzi: antipasti 9/13€, primi 13/18€, secondi 18/22€, dolci 8€ Giorno di chiusura: mai OFFERTA Inaugurato da poco più di due anni nei pressi dell’Ara Pacis, Ilha l’ambizione di far condividere due anime nello stesso locale: l’osteria e il cocktail/amaro bar. Alla prova dei fatti dobbiamo dire che il risultato è sicuramente positivo, con una cucina che pesca dalla tradizionena senza farsi mancare alcuni slanci moderatamente creativi fruibile in un ambiente in cui ci si può fermare anche solamente per bere. Nel menù vi sono raccontati un buon numero di piatti che prevedono pure insalate e taglieri per un consumo più ...