Il Leicester vince la finale di FA Cup: Chelsea ko (Di sabato 15 maggio 2021) Il Leicester ha conquistato la quinta FA Cup della sua storia: 1-0 al Chelsea, decisiva la rete di Youri Tielemans Il Leicester ha conquistato la quinta FA Cup della sua storia battendo il Chelsea in finale per 1-0, grazie alla rete siglata da Youri Tielemans al 63? della ripresa. Si tratta del primo trofeo alzato dalle Foxes dopo la vittoria della Premier League nel 2015 sotto la guida tecnica di Claudio Ranieri. Alla squadra di Thomas Tuchel non resta che concentrarsi sulle ultime due giornate di campionato e, soprattutto, l’atto finale della Champions League 2020/21 con il Manchester City. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Ilha conquistato la quinta FA Cup della sua storia: 1-0 al, decisiva la rete di Youri Tielemans Ilha conquistato la quinta FA Cup della sua storia battendo ilinper 1-0, grazie alla rete siglata da Youri Tielemans al 63? della ripresa. Si tratta del primo trofeo alzato dalle Foxes dopo la vittoria della Premier League nel 2015 sotto la guida tecnica di Claudio Ranieri. Alla squadra di Thomas Tuchel non resta che concentrarsi sulle ultime due giornate di campionato e, soprattutto, l’attodella Champions League 2020/21 con il Manchester City. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : CHELSEA-LEICESTER 0-1 Risultato finale ? ? #Tielemans (63') ? ?? FA CUP - FINALE ? IL LEICESTER VINCE IL TROFEO ?? P… - Giulio_Nosotti : quando vince il Leicester vince il calcio - Fprime86 : RT @SkySport: CHELSEA-LEICESTER 0-1 Risultato finale ? ? #Tielemans (63') ? ?? FA CUP - FINALE ? IL LEICESTER VINCE IL TROFEO ?? PER LA 1^ V… - rickembecker : RT @calcioinglese: IL LEICESTER CITY VINCE LA FA CUP PER LA PRIMA VOLTA NELLA SUA STORIA! ?? Le Foxes battono 0-1 il Chelsea in finale graz… - LeoAmbro999 : RT @CB_Ignoranza: IL LEICESTER VINCE L'FA CUP ?? Ogni volta che quei ragazzi alzano un trofeo, ci commuoviamo sempre ?? #FACup #Leicester ht… -