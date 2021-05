Il grattacielo della stampa bombardato a Gaza: il momento in cui il palazzo collassa (Di sabato 15 maggio 2021) L'attacco israeliano contro la sede dell'Ap e di Al Jazeera. Un'ora prima l'annuncio del proprietario dell'immobile. Le ... Leggi su today (Di sabato 15 maggio 2021) L'attacco israeliano contro la sede dell'Ap e di Al Jazeera. Un'ora prima l'annuncio del proprietario dell'immobile. Le ...

Advertising

Ecatetriformis : RT @konomoronao: Il grattacielo della stampa a Gaza bombardato. Non ci sono parole, intervenga la comunità internazionale per impedire tutt… - Stefano_Lupus : RT @konomoronao: Il grattacielo della stampa a Gaza bombardato. Non ci sono parole, intervenga la comunità internazionale per impedire tutt… - konomoronao : Il grattacielo della stampa a Gaza bombardato. Non ci sono parole, intervenga la comunità internazionale per impedi… - roma_paoletta : RT @romatoday: Il grattacielo della stampa bombardato a Gaza: il momento in cui il palazzo collassa - romatoday : Il grattacielo della stampa bombardato a Gaza: il momento in cui il palazzo collassa -