Il futuro di Renault | nuovo logo | tanti ibridi e arriva la Mégane elettrica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 maggio 2021) Con un format 100% digitale si sono accesi i riflettori sulla prima puntata delTalk, un evento aperto da Luca de Meo in cui si sono sviluppati i temi del piano strategico Renaulution: la Nouvelle Vague, il, i prodotti e la strategia commerciale. Nouvelle Vague: la mobilità disarà, high tech e sostenibile Luca de Meo non ha dubbi: “sarà la marca, dal 2030, più ‘verde’ d’Europa”, con 9 veicoli venduti su 10 elettrificati. Già oggi, in Europa, 1 vendita su 4 è rappresentata da un veicolo elettrificato e il 30% delle vendite di Clio in Francia sono per l’ibrido. Le ambizioni disono globali e infatti, se in Europa i mercati principali sono Francia, Spagna, Italia, Germania e Regno Unito, continuerà ad investire anche ...