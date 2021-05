Il fantasma di Abu Ubaida

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 15 maggio 2021) Abuè il portavoce delle brigate Qassam, quindi dei combattenti del gruppo palestinese Hamas. Abu Hamza è il portavoce del battaglione al Quds, quindi dei combattenti del gruppo palestinese del Jihad islamico. Insieme sono le voci delle due organizzazioni armate più forti della Striscia di Gaza e ogni giorno danno aggiornamenti sui loro canali Telegram. Non è roba di nicchia – Abuha 130 mila follower sul suo canale personale, senza contare che parla ovviamente sui canali ufficiali – anzi è routine quotidiana per tutti i media del mondo che seguono il conflitto in corso. Abue Abu Hamza in questi giorni sono di fatto gli unici rappresentanti dei palestinesi che combattono a Gaza, ma sono assenti dal dibattito quasi globale che si tiene a ogni ora del giorno e della notte su Israele e Palestina. Sono sconosciuti al ...