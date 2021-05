Il cuore di una commerciante di San Giorgio a Cremano, 2mila euro per l’emergenza Covid in India (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti San Giorgio a Cremano (Na) – “Cari concittadini, la “solidarietà” è sempre stata un valore distintivo della nostra comunità, tanto da guardare anche oltre i nostri confini, alle persone che hanno maggiormente bisogno di aiuto”, scrive il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno. “Dalla sensibilità di una commerciante sangiorgese – continua il primo cittadino – , è partita pochi giorni fa una raccolta fondi a favore dell’India; paese che sta affrontando una delle più grandi tragedie, dovute al Covid-19. Grazie alla generosità dei nostri concittadini, sono stati raccolti oltre 2.000 euro destinati a “Medici Senza Frontiere”, l’organizzazione internazionale non governativa che sta intervenendo in ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti San(Na) – “Cari concittadini, la “solidarietà” è sempre stata un valore distintivo della nostra comunità, tanto da guardare anche oltre i nostri confini, alle persone che hanno maggiormente bisogno di aiuto”, scrive il sindaco di SanZinno. “Dalla sensibilità di unasangiorgese – continua il primo cittadino – , è partita pochi giorni fa una raccolta fondi a favore dell’; paese che sta affrontando una delle più grandi tragedie, dovute al-19. Grazie alla generosità dei nostri concittadini, sono stati raccolti oltre 2.000destinati a “Medici Senza Frontiere”, l’organizzazione internazionale non governativa che sta intervenendo in ...

Advertising

petergomezblog : Cari amici, care amiche questa sera, dopo #Crozza, torno sul Nove #laconfessione. Scopriremo il lato oscuro del su… - lauraboldrini : Una piazza per i diritti e l'uguaglianza. Una piazza per la libertà. Non ho potuto partecipare alla manifestazion… - meb : #11Maggio2016: una delle emozioni più grandi dell’esperienza da ministro. Mettiamo la fiducia sulle #UnioniCivili,… - cleliabilove : @Jojo_2593 Papà Franco una volta ha raccontato che quando lui e Alba litigavano Fra ancora piccolo si metteva in m… - CivettaneviE : RT @GabriellaBargh1: ANCHE LORO NN HANNO PIÙ NESSUNO SONO RIMASTI SOLI?? X CHI VOLESSE AIUTARE ANCHE CON UNO STALLO CHIAMI IL NR SCRITTO. R… -