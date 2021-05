“Il caso Khashoggi”, nel libro di Lillo e Pacelli le carte inedite sull’omicidio. Purgatori: “Ecco perché nel nostro Paese la politica non reagisce” (Di sabato 15 maggio 2021) Marco Lillo e Valeria Pacelli, autori del libro Il caso Khashoggi, hanno discusso con Andrea Purgatori e con il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury della vicenda del giornalista e firma del Washington Post Jamal Khashoggi ucciso nel consolato di Riad a Istanbul il 2 ottobre del 2018. Il libro contiene le carte inedite che svelano il retroscena dell’omicidio, tra cui il rapporto integrale della relatrice dell’HRC delle Nazioni Unite che ha indagato sul caso Agnès Callamard e il report dell’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Usa che indica Mohammad bin Salman come il mandante del rapimento di Khashoggi. Rivedi la diretta completa. Il caso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Marcoe Valeria, autori delIl, hanno discusso con Andreae con il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury della vicenda del giornalista e firma del Washington Post Jamalucciso nel consolato di Riad a Istanbul il 2 ottobre del 2018. Ilcontiene leche svelano il retroscena dell’omicidio, tra cui il rapporto integrale della relatrice dell’HRC delle Nazioni Unite che ha indagato sulAgnès Callamard e il report dell’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Usa che indica Mohammad bin Salman come il mandante del rapimento di. Rivedi la diretta completa. Il...

Advertising

fattoquotidiano : Dalle 18:00 in diretta sui canali Facebook e YouTube de #FattoQuotidiano verrà trasmessa la presentazione del libro… - fattoquotidiano : Tutto quello che Matteo Renzi dovrebbe leggere prima di parlare di 'Rinascimento saudita' - ElioLannutti : 'Il caso Khashoggi', la presentazione del libro con Marco Lillo, Valeria Pacelli, Riccardo Noury e Andrea Purgatori… - Marc_OTSS : RT @fattoquotidiano: Dalle 18:00 in diretta sui canali Facebook e YouTube de #FattoQuotidiano verrà trasmessa la presentazione del libro Il… - LuciaLaVita1 : RT @fattoquotidiano: Dalle 18:00 in diretta sui canali Facebook e YouTube de #FattoQuotidiano verrà trasmessa la presentazione del libro Il… -