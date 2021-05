Il Bonus Vacanze si potrà richiederlo anche nelle agenzie viaggi (Di sabato 15 maggio 2021) Il Bonus Vacanze potrà essere richiesto anche nelle agenzie viaggi. E non si esclude una proroga fino al 2022. ROMA – Il Bonus Vacanze potrà essere richiesto anche nelle agenzie viaggi. E’ questa la principale novità che molto probabilmente sarà inserita nel prossimo decreto Sostegni. Si tratta di una misura fondamentale per far ripartire il turismo dopo un anno molto difficile per la pandemia. Nel 2020, infatti, molte strutture avevano deciso di non accettare il voucher per problemi burocratici. Con questo passaggio la richiesta dovrebbe essere semplificata con agenzie di viaggi e tour operator che saranno in ... Leggi su newsmondo (Di sabato 15 maggio 2021) Ilessere richiesto. E non si esclude una proroga fino al 2022. ROMA – Ilessere richiesto. E’ questa la principale novità che molto probabilmente sarà inserita nel prossimo decreto Sostegni. Si tratta di una misura fondamentale per far ripartire il turismo dopo un anno molto difficile per la pandemia. Nel 2020, infatti, molte strutture avevano deciso di non accettare il voucher per problemi burocratici. Con questo passaggio la richiesta dovrebbe essere semplificata condie tour operator che saranno in ...

Ultime Notizie dalla rete : Bonus Vacanze Come cambia il bonus vacanze dopo il flop dell'anno scorso La misura potrebbe essere allargata già con il decreto Sostegni bis a cui sta lavorando il governo. Tra le ipotesi anche quella di rateizzarlo e renderlo utilizzabile per più soggiorni e in diverse ...

Bonus, ristori e prestiti alle imprese nel Decreto Sostegni bis: le novità Più risorse ai ristori, bonus vacanze 'potenziato', strumenti per sostenere il mercato del lavoro. Queste a quanto apprende l'Adnkronos, le ultime ipotesi sul tavolo del governo per il Dl Sostegni Bis da 40 miliardi (dei ...

Bonus vacanze 2021, sconti anche in agenzie viaggi e tour operator Sky Tg24 Turismo: 22 milioni di italiani quest’anno faranno le ferie nel Bel paese Quest’anno le ferie saranno nazionali. Sono ben 22 milioni i nostri connazionali che, per le vacanze, hanno scelto di rimanere dentro i confini italiani. A certificare il dato l’indagine commissionata ...

Bonus, ristori e prestiti alle imprese nel Decreto Sostegni bis: le novità Bonus, ristori e prestiti alle imprese nel Decreto Sostegni bis: le novità. Il via libera atteso per lunedì 17 maggio in Consiglio dei Ministri ...

