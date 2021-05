Il 15% delle aziende è a rischio chiusura. L’allarme della Svimez (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag – Serrate, lockdown striscianti e ulteriore compressione della domanda interna. Risultato? Il 15% delle aziende italiane è a rischio chiusura. 73.200 in totale, di cui quasi 20mila nel Mezzogiorno (19.900) e 17.500 al Centro. Sono questi gli allarmanti numeri che giungono da un’indagine che la Svimez, insieme al Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, ha condotto su un campione di 4mila imprese manifatturiere e dei servizi. aziende a rischio soprattutto nei servizi La pandemia e le misure di contenimento, al netto del dibattito sulla loro utilità, sono giunte come uno tsunami su un tessuto economico già in difficoltà. “Quasi la metà (48%) delle imprese italiane – si legge – è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag – Serrate, lockdown striscianti e ulteriore compressionedomanda interna. Risultato? Il 15%italiane è a. 73.200 in totale, di cui quasi 20mila nel Mezzogiorno (19.900) e 17.500 al Centro. Sono questi gli allarmanti numeri che giungono da un’indagine che la, insieme al Centro StudiCamere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, ha condotto su un campione di 4mila imprese manifatturiere e dei servizi.soprattutto nei servizi La pandemia e le misure di contenimento, al netto del dibattito sulla loro utilità, sono giunte come uno tsunami su un tessuto economico già in difficoltà. “Quasi la metà (48%)imprese italiane – si legge – è ...

