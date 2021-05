Ida Platano svela cosa pensa di Roberta Di Padua, poi si apre su Riccardo e Armando (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo aver emozionato i telespettatori tornando alla corte di Uomini e donne, Ida Platano è al centro dell’attenzione mediatica per la recente rottura avvenuta in sua presenza tra l’ex Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua al Trono over. Un incontro a 3 che ha fatto nascere in molti il sospetto che la Platano volesse riavvicinarsi all’ex, vista la rottura annunciata tra lui e Roberta. Ma, in un nuovo intervento concesso al magazine del dating-show, Ida sottolinea di non aver provato nessuna emozione forte nel rivedere Riccardo, segno che si sia definitivamente chiuso un capitolo della sua vita. Questo, per poi non nascondere di aver cominciato a nutrire una certa empatia per Roberta. Tutto questo e molto altro ancora, vi snoccioliamo nel nostro ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo aver emozionato i telespettatori tornando alla corte di Uomini e donne, Idaè al centro dell’attenzione mediatica per la recente rottura avvenuta in sua presenza tra l’exGuarnieri eDial Trono over. Un incontro a 3 che ha fatto nascere in molti il sospetto che lavolesse riavvicinarsi all’ex, vista la rottura annunciata tra lui e. Ma, in un nuovo intervento concesso al magazine del dating-show, Ida sottolinea di non aver provato nessuna emozione forte nel rivedere, segno che si sia definitivamente chiuso un capitolo della sua vita. Questo, per poi non nascondere di aver cominciato a nutrire una certa empatia per. Tutto questo e molto altro ancora, vi snoccioliamo nel nostro ...

