Icardi, sarà addio al Psg? Wanda pubblica una foto milanese che infiamma i fan (Di sabato 15 maggio 2021) La moglie dell'attaccante argentino si prepara ad un'estate di calciomercato? L'ultima foto postata è stata scattata a Milano, la probabile sede delle prossime trattative... Leggi su golssip (Di sabato 15 maggio 2021) La moglie dell'attaccante argentino si prepara ad un'estate di calciomercato? L'ultimapostata è stata scattata a Milano, la probabile sede delle prossime trattative...

Advertising

ilconteamar : RT @DiegoASR86: Sarà che è un mio vecchio sogno, ma io Mauro Icardi da Rosario alla Roma, me l'andrei a prendere in braccio... - DiegoASR86 : Sarà che è un mio vecchio sogno, ma io Mauro Icardi da Rosario alla Roma, me l'andrei a prendere in braccio... - rykyjeypynaz : @Manuteist @otiskane @KingLebronKobe1 @CalcioFinanza Io guardo i fatti e negli ultimi 5 anni è uscito solo un big e… - StampaAsti : Icardi assessore regionale alla Sanità: “Il cantiere sarà aperto entro tre mesi” - paolo_chiesa : @AndreaInterNews Conte tutta la vita. Lautaro ha già capito che sarà il nuovo Icardi. Lui voleva restare la società… -

Ultime Notizie dalla rete : Icardi sarà Vaccinazioni: l'Asl Vercelli supera quota 80mila e apre il nuovo hub di Serravalle L'hub sarà nuovamente operativo mercoledì prossimo, e per tutto il mese di maggio dovrebbe ... che ha portato i saluti dell'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, e il sindaco di Borgosesia Paolo ...

Grande partecipazione alla 71ª Assemblea dell'Avis di Alba ... l'assessore alla Sanità Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi, il consigliere provinciale Carla ... "Il nostro impegno " ha concluso il presidente Ferraro - sarà quello che portiamo avanti da oltre ...

Icardi, sarà addio al Psg? Wanda pubblica una foto milanese che infiamma i fan Golssip L'hubnuovamente operativo mercoledì prossimo, e per tutto il mese di maggio dovrebbe ... che ha portato i saluti dell'assessore alla Sanità Luigi Genesio, e il sindaco di Borgosesia Paolo ...... l'assessore alla Sanità Regione Piemonte Luigi Genesio, il consigliere provinciale Carla ... "Il nostro impegno " ha concluso il presidente Ferraro -quello che portiamo avanti da oltre ...