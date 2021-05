Ibrahimovic | stagione finita Salta anche gli Europei

(Di sabato 15 maggio 2021) MILANO -per Zlatane addio convocazione per gli. In una nota infatti il Milan ha fatto sapere che l'attaccante svedese " è stato visitato a Milanello dal dottor ...

Advertising

DiMarzio : #Euro2020 | #Ibrahimovic, stagione finita con il #Milan, non con la #Svezia - capuanogio : #Ibrahimovic davanti a una scelta: inseguire #Euro2020 a tutti i costi o cominciare a pensare alla prossima stagione ???? - Gazzetta_it : #Milan, stagione finita per #Ibrahimovic - NCN_it : #UFFICIALE – #IBRAHIMOVIC, STAGIONE FINITA: L'ATTACCANTE DEL #MILAN SALTERÀ ANCHE GLI #EUROPEI - PianetaMilan : Ufficiale – @Ibra_official salterà gli #EURO2020: la comunicazione della Svezia - @svenskfotboll @acmilan #ACMilan… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic stagione

MILANO -finita per Zlatane addio convocazione per gli Europei . In una nota infatti il Milan ha fatto sapere che l'attaccante svedese " è stato visitato a Milanello dal dottor Volker ...... escludendo la necessita' di un intervento chirurgico, parlavano finora difinita col Milan ma lasciavano aperta la possibilità della partecipazione diall'Europeo; questo ...Finisce nel peggiore dei modi il sogno degli Europei per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan si era fermato per infortunio nel corso della partita giocata in rossonero contro la Juventus, e le ...Un ultimo passettino verso il traguardo finale. Quella di domani sera a San Siro contro il Cagliari ha tutte le sembianze di una finale per il Milan. Una vittor ...