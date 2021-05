Ibrahimovic sei settimane out, campionato finito rischio Europeo (Di sabato 15 maggio 2021) campionato finito, Europeo a forte rischio. Zlatan Ibrahimovic ha sostenuto il controllo specialistico che era stato programmato nei giorni scorsi per valutare di nuovo le condizioni del ginocchio sinistro. Al termine della visita il Milan ha diffuso questo comunicato: "AC Milan comunica che oggi Zlatan Ibrahimovic è stato visitato a Milanello dal Dr. Volker Musahl (UPMC Pittsburgh) in seguito al recente trauma distorsivo del ginocchio sinistro occorso in Juventus-Milan. Secondo indicazione specialistica il giocatore sarà sottoposto ad un trattamento conservativo di sei settimane".Zlatan Ibrahimovic finisce il suo campionato con 3 turni di anticipo ma anche la fase a gironi dell'Europeo è a forte ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 15 maggio 2021)a forte. Zlatanha sostenuto il controllo specialistico che era stato programmato nei giorni scorsi per valutare di nuovo le condizioni del ginocchio sinistro. Al termine della visita il Milan ha diffuso questo comunicato: "AC Milan comunica che oggi Zlatanè stato visitato a Milanello dal Dr. Volker Musahl (UPMC Pittsburgh) in seguito al recente trauma distorsivo del ginocchio sinistro occorso in Juventus-Milan. Secondo indicazione specialistica il giocatore sarà sottoposto ad un trattamento conservativo di sei".Zlatanfinisce il suocon 3 turni di anticipo ma anche la fase a gironi dell'è a forte ...

