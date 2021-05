Ibrahimovic salta gli Europei: stagione finita per lo svedese (Di sabato 15 maggio 2021) Niente da fare per Zlatan Ibrahimovic: l’attaccante rossonero dovrà rinunciare ai campionati Europei. Ancora un infortunio per lo svedese Non solo le sfide a Cagliari e Atalanta, Zlatan Ibrahimovic dovrà rinunciare anche al tanto atteso Europeo con la nazionale svedese. L’infortunio al ginocchio, infatti, impedirà all’attaccante del Milan di partecipare all’ultimo grande evento internazionale della sua carriera. Un repentino cambio di rotta dopo le notizie filtrate questa mattina dal club rossonero, cautamente ottimista per un ritorno in vista della kermesse estiva: sembravano esser “solo” tre le settimane di assenza forzata per Ibrahimovic. Già nel primo pomeriggio il comunicato della società sui controlli specialistici effettuati hanno cambiato le prospettive: “AC Milan ... Leggi su zon (Di sabato 15 maggio 2021) Niente da fare per Zlatan: l’attaccante rossonero dovrà rinunciare ai campionati. Ancora un infortunio per loNon solo le sfide a Cagliari e Atalanta, Zlatandovrà rinunciare anche al tanto atteso Europeo con la nazionale. L’infortunio al ginocchio, infatti, impedirà all’attaccante del Milan di partecipare all’ultimo grande evento internazionale della sua carriera. Un repentino cambio di rotta dopo le notizie filtrate questa mattina dal club rossonero, cautamente ottimista per un ritorno in vista della kermesse estiva: sembravano esser “solo” tre le settimane di assenza forzata per. Già nel primo pomeriggio il comunicato della società sui controlli specialistici effettuati hanno cambiato le prospettive: “AC Milan ...

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic salta ufficialmente gli europei con la Svezia. #Pioli in conferenza: “Buona notizia che non sia il leg… - viticoespina : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic salta ufficialmente gli europei con la Svezia. #Pioli in conferenza: “Buona notizia che non sia il legamento… - gab72boa : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic salta ufficialmente gli europei con la Svezia. #Pioli in conferenza: “Buona notizia che non sia il legamento… - ferrante_pie : RT @MilanNewsit: Ufficiale: Ibrahimovic salta gli europei con la Svezia - ferrante_pie : RT @capuanogio: ?? La stagione maledetta di #Ibrahimovic: fuori in 26 delle 53 partite giocate dal #Milan e ora costretto a saltare #EURO20… -