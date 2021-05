(Di sabato 15 maggio 2021)per Zlatane addio convocazione per gli.Tegola per Zlatan, costretto ad uscire anzitempo durante la sfida Juventus-Milan: il delicatissimo scontro diretto per la Champions vinto dai rossoneri con un rotondo 3-0 all'Allianz Stadium. Il giocatore, aveva abbandonato il terreno di gioco visibilmente dolorante. In una nota, il Milan, ha fatto chiarezza sulle condizioni dell'attaccante svedese.“Oggi Zlatanha informato il ct Janne Andersson che l’infortunio gli impedirà di partecipare all’Europeo di quest’estate. Forza Zlatan, speriamo di rivederti presto sul campo”.

CB_Ignoranza : Ufficiale: dopo l'infortunio subito domenica scorsa, la Svezia ha deciso che Zlatan Ibrahimovic non prenderà parte… - infoitsport : Milan, UFFICIALE: sei settimane di stop per Ibrahimovic. L'Europeo è a forte rischio - infoitsport : Milan, arriva la conferma UFFICIALE | Ibrahimovic salta gli Europei con la Svezia - Mediagol : Ibrahimovic, è ufficiale: stagione finita, salta anche gli Europei. Il comunicato della Svezia

Il ct della Svezia Andersson: 'Triste per Zlatan ma anche per noi' leggi ancheha firmato il rinnovo con il Milan 'Ho parlato con Ibra che purtroppo mi ha detto che il suo ...Tegola per Zlatan: salterà l'Europeo Grossa tegola per Zlatan, l'infortunio al ginocchio non gli consentirà di partecipare all'Europeo sembra non ci sia niente da fare, stando a quanto riportato dai profili social della Nazionale svedese: 'Oggi ...Zlatan Ibrahimovic salterà Euro 2020 a causa dell’infortunio al ginocchio accusato nel corso di Juventus-Milan. La conferma è arrivata dal CT della Svezia Janne Andersson al portale svedese Expressen.In seguito al comunicato del Milan, pubblicato sul sito ufficiale, è stata resa nota l'entità dell'infortunio di Zlatan Ibrahimovic, fermatosi nel match contro la Juventus.