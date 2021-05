Ibra, visita medica per il ginocchio. Potrebbe bastare una terapia conservativa di tre settimane (Di sabato 15 maggio 2021) Come riporta la Gazzetta dello Sport, stamane c’è stata una nuova visita al ginocchio sinistro infortunato per Ibrahimovic, che si è sottoposto al consulto specialistico programmato nei giorni scorsi. Ancora da capire se il Milan fornirà un comunicato ufficiale, ma da quanto filtra dovrebbe essere sufficiente una terapia conservativa di circa tre settimane. Se la situazione fosse confermata, significherebbe che Ibrahimovic sarebbe in tempo per prendere parte all’Europeo con la Svezia anche se dovrà saltare le ultime due partite col Milan. Foto: Sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) Come riporta la Gazzetta dello Sport, stamane c’è stata una nuovaalsinistro infortunato perhimovic, che si è sottoposto al consulto specialistico programmato nei giorni scorsi. Ancora da capire se il Milan fornirà un comunicato ufficiale, ma da quanto filtra dovrebbe essere sufficiente unadi circa tre. Se la situazione fosse confermata, significherebbe chehimovic sarebbe in tempo per prendere parte all’Europeo con la Svezia anche se dovrà saltare le ultime due partite col Milan. Foto: Sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

